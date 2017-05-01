Экс-премьер Италии Ренци победил на праймериз правящей Демократической партии

Понедельник, 01 мая 2017, 09:56

Бывший премьер-министр Италии Маттео Ренци победил на внутрипартийных выборах правящей левоцентристской Демократической партии, которые состоялись 30 апреля.

Об этом сообщает La Republica.

По данным издания, Ренци победил на праймериз Демократической партии, набрав более 70% голосов.

В целом, участие в голосовании приняли свыше 2 миллионов человек.

Его соперники - министр юстиции Андреа Орландо и губернатор Апулии Микеле Эмилиано получили по 20% и 6%.

"Элиты не являются альтернативой популизма", - сказал Ренци поздно вечером, когда неофициальные результаты показали, что он получил более 70% голосов избирателей по всей стране. "Это люди, которые не боятся демократии", - добавил он.

После объявления официальных результатов, кандидатуру Ренци должны утвердить на общем съезде партии.

Напомним, что в декабре прошлого года Ренци подал в отставку сначала с поста премьер-министра, а затем - председателя партии, после того, как на референдуме 4 декабря итальянцы отклонили предложенную им конституционную реформу.