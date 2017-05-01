Знайти
АКТУАЛЬНО

У Парижі сутички на фоні мітингів Ле Пен й Макрона, є затримані

У Стамбулі стались масові сутички поліції з демонстрантами, є затримані

Макрон: ЄС повинен провести реформи або відбудеться Frexit

Екс-прем’єр Італії Ренці переміг на праймеріз керівної Демократичної партії

У Лондоні планувалося провести ще два теракти - ЗМІ

Поліція у Варшаві побила протестуючих під час маршу ультраправих – ЗМІ




Ердоган закликав реформувати ООН: "Там немає справедливості"

Понеділок, 01 травня 2017, 16:17
Версія для друку Коментарі

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган закликав до якнайшвидшого реформування ООН, зазначивши, що у сьогоднішньому вигляді від організації не варто сподіватись справедливості.

Про це він заявив під час візиту до Індії, передає Anadolu.

 "Якої справедливості можна очікувати від Ради Безпеки ООН, де не представлені Індія і країни ісламського світу?", - заявив Ердоган, наголошуючи, що Радбез ООН як ніколи потребує структурних реформ.

Він вважає, що у складі Ради Безпеки ООН не має бути постійних членів, тому що "ця структура повинна бути показником справедливості".

"Якщо, незважаючи на позицію ООН, Сирією продовжує управляти Башар Асад, який знищив близько мільйона своїх співвітчизників, та проводить політику державного терору, то про що може іти мова", - заявив Ердоган.

Він також запевнив, що Туреччина не закриє кордони перед сирійськими біженцями, якщо режим Асада продовжить "скидати бомби на цивільних". 

Раніше Ердоган називав ООН "тягарем для людства" через несправедливу структуру та систему прийняття рішень. 

ЧИТАЙ ТАКОЖ

powered by lun.ua

ОСТАННІ НОВИНИ
17:00
Фото
У Парижі сутички на фоні мітингів Ле Пен й Макрона, є затримані
16:53
фото
Внаслідок ракетного удару в провінції Алеппо загинули 18 цивільних
16:17
Ердоган закликав реформувати ООН: "Там немає справедливості"
16:05
КНДР заявила про готовність до чергового ядерного випробування в будь-який момент
15:34
Глава ЦРУ здійснив несподіваний візит до Південної Кореї
15:21
Іракські військові сподіваються відбити Мосул у бойовиків ІДІЛ вже у травні
15:13
У ЄП закликали Меркель на зустрічі з Путіним зайняти тверду позицію щодо України
14:49
Макрон переможе Ле Пен у другому турі з результатом 61% - опитування
14:40
Британські прикордонники підтвердили затримання сімох українців – посольство
14:28
Союзник Ле Пен, якому обіцяна посада прем'єра, хоче звільнити Францію з "тюрми ЄС"
Усі новини
ПУБЛІКАЦІЇ
Юрій Панченко, Європейська правда

Удар з минулого: Македонія на роздоріжжі між ЄС і "православними скрепами"

Чи повернеться Македонія до авторитарної влади, прем’єр якої дружить із Путіним та говорить про ворожість західних цінностей? Для цього потрібно не допустити формування проєвропейської коаліції та роздмухати етнічні конфлікти, щоб змусити громадян забути про корупційність попереднього уряду.

Сергій Сидоренко, Європейська правда

Депутат, що їздив до Сирії з Аграмунтом: Росіяни маніпулювали мною під час цього візиту

За візит до Сирії я не отримав нічого... Я був у Донецьку та Луганську в лютому 2014-го, перед війною, і готовий поїхати туди ще, в якості доповідача по Україні, адже це дозволило б мені краще зрозуміти, що відбувається в рамках російської агресії проти України...


АВТОРИЗАЦІЯ


УВІЙТИВІДМІНИТИ
Забули пароль?
Ви можете увійти під своїм акаунтом у соціальних мережах:
Facebook   Twitter
© 2014 - 2017, Європейська правда, eurointegration.com.ua

Використання чи републікацію матеріалів сайту дозволено лише за умови посилання
(для інтернет-видань - гіперпосилання) на Європейську правду, http://www.eurointegration.com.ua/.

e-mail редакції: eupravda@gmail.com

Асоціація Торгівля Реформи Візи Рада Європи та Савченко Нато Новини ЄС Санкції
Новини Статті Інтерв'ю Експертна думка Архів Хто ми? КОНКУРС ДЛЯ ЗМІ
   Яндекс.Метрика
  