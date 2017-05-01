Ердоган закликав реформувати ООН: "Там немає справедливості"

Понеділок, 01 травня 2017, 16:17

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган закликав до якнайшвидшого реформування ООН, зазначивши, що у сьогоднішньому вигляді від організації не варто сподіватись справедливості.

Про це він заявив під час візиту до Індії, передає Anadolu.

"Якої справедливості можна очікувати від Ради Безпеки ООН, де не представлені Індія і країни ісламського світу?", - заявив Ердоган, наголошуючи, що Радбез ООН як ніколи потребує структурних реформ.

Він вважає, що у складі Ради Безпеки ООН не має бути постійних членів, тому що "ця структура повинна бути показником справедливості".

"Якщо, незважаючи на позицію ООН, Сирією продовжує управляти Башар Асад, який знищив близько мільйона своїх співвітчизників, та проводить політику державного терору, то про що може іти мова", - заявив Ердоган.

Він також запевнив, що Туреччина не закриє кордони перед сирійськими біженцями, якщо режим Асада продовжить "скидати бомби на цивільних".

Раніше Ердоган називав ООН "тягарем для людства" через несправедливу структуру та систему прийняття рішень.