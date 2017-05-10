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США продовжили ще на рік санкції проти Сирії

Середа, 10 травня 2017, 08:54
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Президент США Дональд Трамп продовжив ще на рік санкції проти уряду Сирії.

Про це повідомляє The Washington Times.

За даними видання, Трамп повідомив напередодні Конгрес, що він продовжує санкції США та інші дії з нацбезпеки проти Сирії через використання урядом Башара Асада хімічної зброї.

"Жорстокість режиму та репресії проти сирійського народу, який хоче свободи, не тільки ставлять під загрозу сирійський народ, а й створюють нестабільність у регіоні", - йдеться в офіційному повідомленні Трампа.

Нагадаємо, вперше санкції були введені проти Сирії у 2004 році як відповідь на надзвичайну загрозу національній безпеці, зовнішній політиці та економіці США.

Раніше повідомлялося, що Сполучені Штати Америки запровадили санкції щодо 271 співробітника Сирійського науково-дослідного центру у зв'язку з хімічною атакою у Хан-Шейхуні в провінції Ідліб, внаслідок якої загинули десятки цивільних.

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