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США продлили еще на год санкции против Сирии

Среда, 10 мая 2017, 08:54
Версия для печати Комментарии

Президент США Дональд Трамп продлил еще на год санкции против правительства Сирии.

Об этом сообщает The Washington Times.

По данным издания, Трамп сообщил накануне Конгрессу, что он продолжает санкции США и иные действия по нацбезопасности против Сирии из-за использования правительством Башара Асада химического оружия.

"Жестокость режима и репрессии против сирийского народа, который хочет свободы, не только ставят под угрозу сирийский народ, но и создают нестабильность в регионе", - говорится в официальном сообщении Трампа.

Напомним, впервые санкции были введены против Сирии в 2004 году как ответ на чрезвычайную угрозу национальной безопасности, внешней политике и экономике США.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты Америки ввели санкции в отношении 271 сотрудника Сирийского научно-исследовательского центра в связи с химической атакой в Хан-Шейхуне в провинции Идлиб, в результате которой погибли десятки гражданских.

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