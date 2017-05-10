США продлили еще на год санкции против Сирии

Среда, 10 мая 2017, 08:54

Президент США Дональд Трамп продлил еще на год санкции против правительства Сирии.

Об этом сообщает The Washington Times.

По данным издания, Трамп сообщил накануне Конгрессу, что он продолжает санкции США и иные действия по нацбезопасности против Сирии из-за использования правительством Башара Асада химического оружия.

"Жестокость режима и репрессии против сирийского народа, который хочет свободы, не только ставят под угрозу сирийский народ, но и создают нестабильность в регионе", - говорится в официальном сообщении Трампа.

Напомним, впервые санкции были введены против Сирии в 2004 году как ответ на чрезвычайную угрозу национальной безопасности, внешней политике и экономике США.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты Америки ввели санкции в отношении 271 сотрудника Сирийского научно-исследовательского центра в связи с химической атакой в Хан-Шейхуне в провинции Идлиб, в результате которой погибли десятки гражданских.