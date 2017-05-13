У Німеччині через "підозрілу розмову" пасажирів евакуювали літак

Субота, 13 травня 2017, 10:56

Через підозрілу розмову пасажирів в аеропорту Кельн/Бонн перед зльотом евакуювали літак.

Про це повідомляє Sueddeutsche Zeitung.

Незадовго до вильоту літака авіакомпанії Niki на Майорку до екіпажу звернулися стурбовані пасажири, які заявили про "підозрілу розмову" на борту.

Про деталі "підозрілої розмови" не повідомляється.

В результаті виліт літака скасували, а пасажирів евакуювали. Багаж був повторно відправлений на огляд, люди розташувалися в залі очікування.

В результаті нічого підозрілого в літаку та в речах пасажирів знайдено не було.