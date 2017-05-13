В Германии из-за "подозрительного разговора" пассажиров эвакуировали самолет

Из-за подозрительного разговора пассажиров в аэропорту Кельн/Бонн перед взлетом эвакуировали самолет.
Об этом сообщает Sueddeutsche Zeitung.
Незадолго до вылета самолета авиакомпании Niki на Майорку к экипажу обратились обеспокоенные пассажиры, которые заявили о "подозрительном разговоре" на борту.
О деталях "подозрительного разговора" не сообщается.
В результате вылет самолета отменили, а пассажиров эвакуировали. Багаж был повторно отправлен на осмотр, люди расположились в зале ожидания.
В результате ничего подозрительного в самолете и в вещах пассажиров найдено не было.