КНДР здійснила черговий запуск балістичної ракети

Неділя, 14 травня 2017, 09:59

Північна Корея здійснила ще один тестовий запуск балістичної ракети через кілька днів після вступу на посаду нового президента у Південній Кореї.

Про це повідомляє BBC.

Ракета була запущена недалеко від північно-західного району Кусон. Пролетівши сотні миль, ракета впала в Японському морі.

Тихоокеанське командування США підтвердило факт запуску ракети з боку КНДР і зазначило, що випущена ракета не була міжконтинентальної і не загрожувала США.

Повідомляється, що характер запуску досі не визначено, проте експерти кажуть, що останній тест показав більший діапазон, ніж попередні тести.

За словами японського міністра оборони, ракета впала на відстані приблизно 400 км від східного узбережжя Північної Кореї. У Японії припускають, що це міг бути запуск нового типу ракети.

BBC відзначає, що такі дії мають безпосередній тиск на президента Південної Кореї Мун Чже Іна, який агітував за більш ефективну взаємодію з КНДР.

Після проведення екстреного засідання ради безпеки, Мун назвав останній запуск ракети "провокацією".

"Президент сказав, що хоча Південна Корея залишається відкритою для діалогу з Північною Кореєю, та це можливо тільки тоді, коли Північ продемонструє зміну своєї позиції", - заявив прес-секретар президента Південної Кореї.

Нагадаємо, наприкінці квітні Північна Корея здійснила черговий запуск балістичної ракети.

Запуск виявився невдалим, ракета, очевидно, вибухнула через кілька секунд після зльоту. Американські військові також підтвердили інформацію про запуск і заявили, що ракета не залишала території Північної Кореї.