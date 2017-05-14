Ракета КНДР впала на відстані 100 км від Росії - ЗМІ

Неділя, 14 травня 2017, 11:54

Ракета Північної Кореї, яка була запущена 13 травня із західного району Кусон, впала на відстані приблизно 100 км (60 миль) від російського Владивостока.

Про це повідомляє CNN з посиланням на джерела в американському уряді.

Джерела заявили, що ракета, запущена в районі міста Кусон, на заході Північної Кореї, пролетіла через всю країну та впала в Японське море, потрапивши у води, приблизно в 60 милях (96,5 км) від Владивостока на сході Росії.

Проте за інформацією Міноборони Росії, як повідомляє ТАСС, ракета КНДР впала на відстані близько 500 км від території Росії та не несла жодної небезпеки для території Росії.

Згодом в РФ заявили, що російські системи ППО на далекому сході знаходяться в стані підвищеної готовності у зв'язку з ракетним пуском КНДР, повідомляють "РИА Новости".

За словами голови комітету російської Ради Федерації з оборони та безпеки Віктора Озерова, Росія розуміє, що не є метою запуску, проте має убезпечити себе від можливих інцидентів.

Раніше повідомлялося, що США закликали міжнародну спільноту до введення більш жорстких санкцій проти Північної Кореї через останній запуск ракети.

У заяві Білого Дому також зазначено, що ракетне випробування було проведено близько до території Росії: "насправді, ближче до Росії, ніж до Японії - то президент (Трамп - Ред.) не може уявити, що Росія цим задоволена".

Нагадаємо, 13 травня Північна Корея здійснила ще один тестовий запуск балістичної ракети через кілька днів після вступу на посаду нового президента у Південній Кореї.