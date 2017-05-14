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Ракета КНДР упала на расстоянии 100 км от России - СМИ

Воскресенье, 14 мая 2017, 11:54
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Ракета Северной Кореи, которая была запущена 13 мая с западного района Кусон, упала на расстоянии приблизительно 100 км (60 миль) от российского Владивостока.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники в американском правительстве.

Источники заявили, что ракета,  запущенная в районе города Кусон, на западе Северной Кореи, пролетела через всю страну и упала в Японское море, попав в воды, примерно в 60 милях (96,5 км) от Владивостока на востоке России.

Однако по информации Минобороны России, как сообщает ТАСС, ракета КНДР упала на расстоянии около 500 км от территории России и не несла никакой опасности для территории России.

Позже в РФ заявили, что российские системы ПВО на дальнем востоке находятся в состоянии повышенной готовности в связи с ракетным пуском КНДР, сообщают "РИА Новости".

По словам председателя комитета российского Совета Федерации по обороне и безопасности Виктора Озерова, Россия понимает, что не является целью запуска, однако должна обезопасить себя от возможных инцидентов.

Ранее сообщалось, что США призвали международное сообщество к введению более жестких санкций против Северной Кореи из-за последнего запуска ракеты.

В заявлении Белого Дома также указано, что ракетное испытание было проведено близко к территории России: "на самом деле, ближе к России, чем к Японии - то президент (Трамп - Ред.) не может представить, что Россия этим довольна".

Напомним, 13 мая Северная Корея осуществила еще один тестовый запуск баллистической ракеты через несколько дней после вступления в должность нового президента в Южной Корее.

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