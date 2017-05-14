Від глобальної кібератаки постраждали понад 100 тис. організацій в 150 країнах - Європол

Неділя, 14 травня 2017, 15:47

Жертвами масштабної хакерські атаки, яка сталася 12 травня, стали понад 100 тисяч організацій в 150 державах.

Про це в інтерв'ю ITV заявив директор Європолу Роб Вейнрайт.

За даними Європолу, кібератака, яка вплинула на 45 відділків в національних службах охорони здоров'я, була частиною глобального інциденту, який завдав шкоди понад 100 тисяч організацій у 150 країнах.

"Ми були загнані в кут на деякий час, тому що сектор охорони здоров'я у багатьох країнах був особливо вразливий. Вони обробляють багато конфіденційних даних, дуже часто на застарілих системах", - сказав він.

Нагадаємо, Європол назвав безпрецедентною хакерську атаку на десятки тисяч комп’ютерів по всьому світу.

Раніше ЗМІ повідомляли, що масштабна вірусна атака, яка напередодні вразила десятки тисяч комп’ютерів по всьому світу, була вчинена кіберугрупованням з можливими зв’язками з Росією.

Як повідомляє Bloomberg, від вірусної атаки напередодні постраждали понад 75 тисяч комп’ютерів у 99 країнах світу.

У Британії лікарні навіть не могли приймати пацієнтів, які потребували невідкладної допомоги.

Вірус WannaCry також атакував комп'ютери в Україні та Росії.

Вірус заражає комп'ютер, шифруючи всі збережені на ньому дані. При цьому зловмисники обіцяють розкодувати файли після отримання викупу.