Порошенко проситиме про продовження санкцій ЄС проти РФ на рік

Вівторок, 16 травня 2017, 09:59

Президент України Петро Порошенко заявив, що буде просити про продовження санкцій Євросоюзу проти РФ не на 6 місяців, а на рік.

Про це Порошенко повідомив під час прямого включення з Мальти в ефірі телеканалу ICTV, передає УНІАН.

"Я буду ставити питання щодо продовження санкцій не на 6, а на 12 місяців", - заявив він.

"Ми будемо робити максимальні зусилля для того, щоб найбільше мотивувати Росію прийти за стіл переговорів, виконати "Мінськ", вивести свої війська з української території та припинити агресію", - додав президент.

Як відомо, термін дії економічних санкцій проти РФ спливає 31 липня цього року.

Раніше міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що Євросоюз має намір продовжити санкції проти Росії.