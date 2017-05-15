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Клімкін пояснив значення нового формату асоціації з ЄС

Понеділок, 15 травня 2017, 13:46
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Міністр закордонних справ України Павло Клімкін пояснив, що мав на увазі, коли говорив, що Україна заслуговує на посилений варіант асоціації з Євросоюзом.

Про це він сказав журналістам в Брюсселі, передає УНІАН.

"Я маю на увазі, що країни, які виконують Угоду про асоціацію, будуть поступово йти до стандартів Європейського союзу в усіх сферах, залучатися до політик Європейського союзу. І це стосується не тільки економіки, це стосується не тільки енергетики, це стосується не тільки транспорту, це стосується так само гуманітарної сфери, це стосується науки. Поступово ми маємо опанувати всі ті політики... всі напрями, які є", - заявив Клімкін.

"У всіх напрямах ми маємо поступово, але дуже сконцентровано і системно просуватися до Європейського союзу. От саме це я маю на увазі", - додав міністр.

Як повідомлялось раніше, Київ офіційно пропонує Європейському союзові розробити новий формат відносин з Україною, Молдовою та Грузією.

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