Порошенко будет просить о продлении санкций ЕС против РФ на год

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что будет инициировать продление санкций Евросоюза против РФ не на 6 месяцев, а на год.
Об этом Порошенко сообщил во время прямого включения с Мальты в эфире телеканала ICTV, передает УНИАН.
"Я буду ставить вопрос о продлении санкций не на 6, а на 12 месяцев", - заявил он.
"Мы будем предпринимать максимальные усилия для того, чтобы больше мотивировать Россию прийти за стол переговоров, выполнить "Минск", вывести свои войска с украинской территории и прекратить агрессию", - добавил президент.
Как известно, срок действия экономических санкций против РФ истекает 31 июля этого года.
Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Евросоюз намерен продлить санкции против России.