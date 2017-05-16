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Порошенко будет просить о продлении санкций ЕС против РФ на год

Вторник, 16 мая 2017, 09:59
Версия для печати Комментарии

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что будет инициировать продление санкций Евросоюза против РФ не на 6 месяцев, а на год.

Об этом Порошенко сообщил во время прямого включения с Мальты в эфире телеканала ICTV, передает УНИАН.

"Я буду ставить вопрос о продлении санкций не на 6, а на 12 месяцев", - заявил он.

"Мы будем предпринимать максимальные усилия для того, чтобы больше мотивировать Россию прийти за стол переговоров, выполнить "Минск", вывести свои войска с украинской территории и прекратить агрессию", - добавил президент.

Как известно, срок действия экономических санкций против РФ истекает 31 июля этого года.

Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Евросоюз намерен продлить санкции против России.

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