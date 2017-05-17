Генсек Ради Європи: блокування сайтів суперечить свободі слова

Середа, 17 травня 2017, 11:02

Генсек Ради Європи Турбйорн Яглад висловив занепокоєння з приводу рішення Києва щодо санкцій проти низки російських сайтів в Україні.

Про це йдеться у заяві генсека, яка є у розпорядженні "Європейської правди"

"Блокування соціальних мереж, пошукових систем, поштових служб і новинних веб-сайтів суперечить нашому спільному розумінню свободи вираження думок і свободи засобів масової інформації. Крім того, такі широкі заборони не відповідають принципу пропорційності", - заявив Ягланд.

Як відомо, 16 травня президент України підписав указ, який ґрунтується на рішенні РНБО та накладає санкції на низку російських IT-компаній, в тому числі розробників програмного забезпечення. Також цей указ зобов’язує всіх провайдерів заблокувати доступ до низки російських інтернет-сервісів, включаючи Яндекс, Вконтакте, Одноклассники.

Як повідомлялося, ЄС чекає від України детальніших пояснень щодо цього указу.

У НАТО на запит "Європейської правди" повідомили, що рішення України про санкції проти російських сайтів є питанням безпеки, а не свободи слова.