Генсек Совета Европы: блокировка сайтов противоречит свободе слова

Среда, 17 мая 2017, 11:02

Генсек Совета Европы Турбьерн Яглад выразил обеспокоенность решением Киева о санкциях против ряда российских сайтов в Украине.

Об этом говорится в заявлении генсека, которое имеется в распоряжении "Европейской правды"

"Блокировка социальных сетей, поисковых систем, почтовых служб и новостных веб-сайтов противоречит нашему общему пониманию свободы выражения мнений и свободы средств массовой информации. Кроме того, такие широкие запреты не соответствуют принципу пропорциональности ", - заявил Ягланд.

Как известно, 16 мая президент Украины подписал указ, который основывается на решении СНБО и накладывает санкции на ряд российских IT-компаний, в том числе разработчиков программного обеспечения. Также этот указ обязывает всех провайдеров заблокировать доступ к ряду российских интернет-сервисов, включая Яндекс, Вконтакте, Одноклассники.

Как сообщалось, ЕС ждет от Украины более детальных разъяснений этого указа.

В НАТО на запрос "Европейской правды" сообщили, что решение Украины о санкциях против российских сайтов является вопросом безопасности, а не свободы слова.