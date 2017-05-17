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Ар'єв звинуватив генсека Ради Європи у дружбі з Путіним

Середа, 17 травня 2017, 18:24
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Голова української делегації в ПАРЄ Володимир Ар'єв звинуватив генсека Ради Європи Турбйорна Ягланда у дружбі з президентом Росії Володимиром Путіним.

Так Ар’єв відреагував на своїй сторінці у Facebook на занепокоєння Ягланда з приводу рішення Києва щодо санкцій проти низки російських сайтів в Україні.

"Генсек Ради Європи завжди неохоче реагує на порушення прав кримських татар, намагається оминати тему анексії Криму, ігнорує постійні обстріли російськими бойовиками населених пунктів. Зате обмеження в Україні контрольованих ФСБ россоцмереж викликає у нього миттєву реакцію", - зазначив Ар'єв.

"Я розумію, що пан Ягланд в приязних відносинах з Путіним, і сподіваюсь, що вони не зайдуть так далеко, як стосунки з росіянами наразі ще діючого президента ПАРЄ Аграмунта", - написав Ар'єв.

Нагадаємо, у заяві генсека Ягланда, яка опинилася у розпорядженні "Європейської правди", ішлося, що "блокування соціальних мереж, пошукових систем, поштових служб і новинних веб-сайтів суперечить нашому спільному розумінню свободи вираження думок і свободи засобів масової інформації".

Крім того, Ягланд відзначив, що такі широкі заборони не відповідають принципу пропорційності.

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