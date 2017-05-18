Зустріч Порошенка, Макрона і Меркель планується найближчим часом - МЗС

Четвер, 18 травня 2017, 13:30

Зустріч президента України Петра Порошенка, президента Франції Еммануеля Макрона і канцлера Німеччини Ангели Меркель заплановано провести найближчим часом.

Про це повідомив перший заступник міністра закордонних справ України Вадим Пристайко, передає "Інтерфакс-Україна".

"Після того, як переговорили лідери Франції і Німеччини, безумовно, Україна має оновити наші розмови. Це буде найближчим часом", - сказав Пристайко.

За його словами, лідери країн погоджують строки зустрічі.

Як повідомлялося, президент Петро Порошенко розраховує на ефективну роботу "нормандської четвірки" після обрання Емануеля Макрона на посаду президента Франції.