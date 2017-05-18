Встреча Порошенко, Макрона и Меркель планируется в ближайшее время - МИД

Четверг, 18 мая 2017, 13:30

Встречу президента Украины Петра Порошенко, президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Ангелы Меркель запланировано провести в ближайшее время.

Об этом сообщил первый заместитель министра иностранных дел Украины Вадим Пристайко, передает "Интерфакс-Украина".

"После того как переговорили лидеры Франции и Германии, безусловно, Украина должна обновить наши разговоры. Это будет в ближайшее время", - сказал Пристайко.

По его словам, лидеры стран согласовывают сроки встречи.

Как сообщалось, президент Петр Порошенко рассчитывает на эффективную работу "нормандской четверки" после избрания Эммануэля Макрона на пост президента Франции.