Встреча Порошенко, Макрона и Меркель планируется в ближайшее время - МИД

Встречу президента Украины Петра Порошенко, президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Ангелы Меркель запланировано провести в ближайшее время.
Об этом сообщил первый заместитель министра иностранных дел Украины Вадим Пристайко, передает "Интерфакс-Украина".
"После того как переговорили лидеры Франции и Германии, безусловно, Украина должна обновить наши разговоры. Это будет в ближайшее время", - сказал Пристайко.
По его словам, лидеры стран согласовывают сроки встречи.
Как сообщалось, президент Петр Порошенко рассчитывает на эффективную работу "нормандской четверки" после избрания Эммануэля Макрона на пост президента Франции.