Трамп назвав призначення спецрадника "полюванням на відьом"

Четвер, 18 травня 2017, 15:28

Президент США Дональд Трамп назвав призначення спецрадника у розслідуванні втручання Росії у президентські вибори у США найбільшим полюванням на відьом в історії США.

Про це Трамп написав у своєму Twitter.

"З усіма цими незаконними діями, які мали місце в кампанії Клінтон та адміністрації Обами, ніколи не було призначень особливих радників.

Це найграндіозніше полювання на відьом в історії американської політики!" - написав він.

With all of the illegal acts that took place in the Clinton campaign & Obama Administration, there was never a special councel appointed! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 18 травня 2017 р.

This is the single greatest witch hunt of a politician in American history! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 18 травня 2017 р.

Нагадаємо, спецрадником у розслідуванні втручання Росії у президентські вибори у США став колишній директор ФБР Роберт Мюллер.

Одним із завдань Мюллера на посаді спецрадника є вивчення "будь-яких зв'язків і взаємодій між російським урядом і особами, що мають відношення до виборчої кампанії президента США Дональда Трампа".

Через годину після призначення Мюллера Трамп заявив, що розслідування очистить його і його команду.

За інформацією Bloomberg, Трамп був повідомлений про те, що колишнього директора ФБР Роберта Мюллера призначать спеціальним радником лише за 25 хвилин до оприлюднення цього рішення.

Повідомляється, що заступник генерального прокурора США Рід Розенстайн спочатку підписав відповідні документи й лише потім сповістив про це юрисконсульта Білого дому.