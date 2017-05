Трамп назвав призначення спецрадника "полюванням на відьом"

Президент США Дональд Трамп назвав призначення спецрадника у розслідуванні втручання Росії у президентські вибори у США найбільшим полюванням на відьом в історії США.

Про це Трамп написав у своєму Twitter.

"З усіма цими незаконними діями, які мали місце в кампанії Клінтон та адміністрації Обами, ніколи не було призначень особливих радників.

Це найграндіозніше полювання на відьом в історії американської політики!" - написав він.

With all of the illegal acts that took place in the Clinton campaign & Obama Administration, there was never a special councel appointed!