Роухані виграв вибори президента Ірану, набравши 57% голосів

Чинний президент Ірану Хасан Роухані переобраний на другий термін.
Про це повідомляє іранське державне інформагентство IRNA.
Міністр внутрішніх справ Ірану Абдолреза Рахмані Фазлі заявив, що за результатами підрахунку 100% голосів, Роухані набрав 57% голосів виборців (23 549 616).
Його основний суперник, консервативний кандидат Ебрахім Раиси отримав 15,786 млн голосів (38%). Решта кандидатів не набрали і 500 тисяч голосів.
Іранське державне телебачення вже привітало Роухані з перемогою на виборах.
У 2013 році Роухані переміг на президентських виборах з результатом 51% голосів при явці 73%. В цьому році явка склала 70%.
Помірковані реформи Роухані дали змогу 2015 році укласти ядерну угоди між Іраном і світовими лідерами, що призвело до послаблення міжнародних санкцій проти Тегерана.
68-річний Роухані обіцяв відкрити Іран для всього світу і дати своїм громадянам більше свободи. Втім, він несподівано зіткнувся з серйозним викликом з боку Раісі, який є протеже Верховного лідера Алі Хаменеї.
Відповідно до теократичної системи ісламської республіки, Верховний лідер аятола Алі Хаменеї має остаточні повноваження ухвалювати рішення з усіх політичних питань.