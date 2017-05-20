Роухані виграв вибори президента Ірану, набравши 57% голосів

Субота, 20 травня 2017, 13:37

Чинний президент Ірану Хасан Роухані переобраний на другий термін.

Про це повідомляє іранське державне інформагентство IRNA.

Міністр внутрішніх справ Ірану Абдолреза Рахмані Фазлі заявив, що за результатами підрахунку 100% голосів, Роухані набрав 57% голосів виборців (23 549 616).

Його основний суперник, консервативний кандидат Ебрахім Раиси отримав 15,786 млн голосів (38%). Решта кандидатів не набрали і 500 тисяч голосів.

Іранське державне телебачення вже привітало Роухані з перемогою на виборах.

У 2013 році Роухані переміг на президентських виборах з результатом 51% голосів при явці 73%. В цьому році явка склала 70%.

Помірковані реформи Роухані дали змогу 2015 році укласти ядерну угоди між Іраном і світовими лідерами, що призвело до послаблення міжнародних санкцій проти Тегерана.

68-річний Роухані обіцяв відкрити Іран для всього світу і дати своїм громадянам більше свободи. Втім, він несподівано зіткнувся з серйозним викликом з боку Раісі, який є протеже Верховного лідера Алі Хаменеї.

Відповідно до теократичної системи ісламської республіки, Верховний лідер аятола Алі Хаменеї має остаточні повноваження ухвалювати рішення з усіх політичних питань.