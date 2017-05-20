Роухани выиграл выборы президента Ирана, набрав 57% голосов

Суббота, 20 мая 2017, 13:37

Действующий президент Ирана Хасан Роухани переизбран на второй срок.

Об этом сообщает иранское государственное информагентство IRNA.

Министр внутренних дел Ирана Абдолреза Рахмани Фазли заявил, что по результатам подсчета 100% голосов, Роухани набрал 57% голосов избирателей (23 549 616).

Его основной соперник, консервативный кандидат Эбрахим Раиси получил 15,786 млн голосов (38%). Остальные кандидаты не набрали и 500 тысяч голосов.

Иранское государственное телевидение уже поздравило Роухани с победой на выборах.

В 2013 году Роухани победил на президентских выборах с результатом 51% голосов при явке 73%. В этом году явка составила 70%.

Умеренные реформы Роухани дали возможность 2015 году заключить ядерное соглашение между Ираном и мировыми лидерами, что привело к ослаблению международных санкций против Тегерана.

68-летний Роухани обещал открыть Иран для всего мира и дать своим гражданам больше свободы. Впрочем, он неожиданно столкнулся с серьезным вызовом со стороны Раиси, который является протеже Верховного лидера Али Хаменеи.

Согласно теократической системе исламской республики, Верховный лидер аятолла Али Хаменеи имеет полномочия принимать окончательные решения по всем политическим вопросам.