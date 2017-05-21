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Автобус із членами керівної партії Туреччини потрапив у ДТП, 32 поранених

Неділя, 21 травня 2017, 12:53
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Автобус, що перевозив делегатів позачергового конгресу керівної партії Туреччини, потрапив у ДТП у турецькому місті Полатлі, 32 людини отримали поранення.

Про це повідомляє Anadolu.

Повідомляється, що автобус віз з Ізміру членів Партії справедливості та розвитку на позачерговий конгрес, на якому, як очікується, Ердогана переоберуть лідером політсили.

У салоні автобуса перебували 39 осіб, 32 отримали поранення після того, як автобус врізався в паркан. Повідомляють, що водій автобуса втратив контроль над транспортним засобом, через що й трапилась аварія.

Також зазначають, що потерпілих госпіталізували, їхній стан здоров’я у нормі.

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