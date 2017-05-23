МЗС з’ясовує, чи є серед постраждалих у Манчестері українці

Вівторок, 23 травня 2017, 08:03

МЗС з’ясовує, чи немає українців серед постраждалих під час вибуху в Манчестері, внаслідок якого, за офіційними даними поліції, загинули 19 людей та ще півсотні отримали поранення.

Про це повідомляє Департамент консульської служби МЗС України у Twitter.

"Консул з'ясовує, чи немає українців серед постраждалих під час теракту в Манчестері", - ідеться у повідомленні.

Консул з'ясовує, чи немає українців серед постраждалих під час теракту в #Манчестер. pic.twitter.com/lEn7jpfUAp — Українцям у світі (@UkrZaKordonom) 23 травня 2017 р.

Нагадаємо, ввечері 22 травня на найбільшій арені Великобританії у Манчестері під час концерту пролунав вибух, внаслідок якого, за даними поліції, загинули 19 осіб та 50 отримали поранення, інцидент попередньо розглядають як терористичний акт.

Прем’єр-міністр Великобританії Тереза Мей назвала інцидент "жахливим терактом" та перервала свою кампанію перед достроковими парламентськими виборам 8 червня.