МЗС з’ясовує, чи є серед постраждалих у Манчестері українці

МЗС з’ясовує, чи немає українців серед постраждалих під час вибуху в Манчестері, внаслідок якого, за офіційними даними поліції, загинули 19 людей та ще півсотні отримали поранення.
Про це повідомляє Департамент консульської служби МЗС України у Twitter.
"Консул з'ясовує, чи немає українців серед постраждалих під час теракту в Манчестері", - ідеться у повідомленні.
Консул з'ясовує, чи немає українців серед постраждалих під час теракту в #Манчестер. pic.twitter.com/lEn7jpfUAp— Українцям у світі (@UkrZaKordonom) 23 травня 2017 р.
Нагадаємо, ввечері 22 травня на найбільшій арені Великобританії у Манчестері під час концерту пролунав вибух, внаслідок якого, за даними поліції, загинули 19 осіб та 50 отримали поранення, інцидент попередньо розглядають як терористичний акт.
Прем’єр-міністр Великобританії Тереза Мей назвала інцидент "жахливим терактом" та перервала свою кампанію перед достроковими парламентськими виборам 8 червня.