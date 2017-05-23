Росія названа головною загрозою в Концепції оборони Польщі

Вівторок, 23 травня 2017, 13:57

Оборонна концепція Польщі стверджує, що головним джерелом нестабільності в регіоні і загрозою є Росія.

Концепція була розроблена на підставі зробленого в минулому місяці Стратегічного оборонного огляду, передає Rzeczpospolita.

Автори Концепції вважають, що розпалювання Москвою конфлікту регіонального масштабу за участю одної або кількох держав НАТО є реальною перспективою.

До головних загроз і викликів Концепція зараховує агресивну політику Росії, яка прагне зміцнити свої позиції шляхом порушення міжнародного права, застосування сили і примусу стосовно інших держав, спроб дестабілізації західних структур, таких як НАТО і ЄС.

"Особливе занепокоєння викликають випадки використання Росією збройних сил для реалізації політичних цілей" - стверджують автори документа.

У Концепції також згадані використання Росією кібератак і погроз застосування ядерної зброї.

Згідно з документом, "РФ лишається головним джерелом нестабільності поряд зі східним флангом НАТО", оскільки вона намагається встановити вплив на держави колишнього СРСР – Україну, Молдову Білорусь, держави Кавказу.

Хоча основним джерелом загроз у Концепції названа Росії, автори також згадують про "нестабільне сусідство південного флангу НАТО" - Близький Схід та Північну Африку.