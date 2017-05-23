ЗМІ назвали ім'я терориста-смертника, який здійснив вибух у Манчестері

Вівторок, 23 травня 2017, 17:24

Теракт на концерті в Манчестері в понеділок ввечері здійснив 23-річний Салман Абеді.

Про це повідомив американський телеканал CBS News без вказівки на джерела інформації.

Телеканал також повідомляє, що Абеді раніше був відомий британський розвідці. Однак не повідомляється, чи мав він британське громадянство.

Раніше ЗМІ повідомляли, що виконавець теракту у Манчестері, можливо, є британцем або ж має британське походження.

В результаті теракту в Манчестері загинули 22 людини, ще 59 отримали поранення. За останніми даними, постраждали 12 дітей у віці до 16 років.

Крім того, деяких людей, які відвідували концерт, досі шукають. Оголошення про їхнє зникнення поширюються у соцмережах.

Вибух бомби стався під час концерту американської виконавиці Аріани Гранде, прихильниками якої є велика кількість молоді. На арені, яка вміщає 21 тисячу людей, було багато дітей та підлітків.

Терористичне угруповання "Ісламська держава" взяло на себе відповідальність за теракт у Манчестері.