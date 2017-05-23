СМИ назвали имя террориста-смертника, который совершил взрыв в Манчестере

Вторник, 23 мая 2017, 17:24

Теракт на концерте в Манчестере в понедельник вечером совершил 23-летний Салман Абеди.

Об этом сообщил американский телеканал CBS News без указания источников информации.

Телеканал также сообщает, что Абеди раньше был известен британский разведке. Однако не сообщается, имел ли он британское гражданство.

Ранее СМИ сообщали, что исполнитель теракта в Манчестере, возможно, является британцем или же имеет британское происхождение.

В результате теракта в Манчестере погибли 22 человека, еще 59 получили ранения. По последним данным, пострадали 12 детей в возрасте до 16 лет.

Кроме того, некоторых людей, которые посещали концерт, до сих пор ищут. Объявление об их исчезновении распространяются в соцсетях.

Взрыв бомбы произошел во время концерта американской исполнительницы Арианы Гранде, сторонниками которой является большое количество молодежи. На арене, которая вмещает 21 тысячу человек, было много детей и подростков.

Террористическая группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за теракт в Манчестере.