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Трамп: Росія повинна відповідати за свої дії в Криму і на Донбасі

Середа, 24 травня 2017, 18:19
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Росія повинна нести відповідальність за свої дії в Криму і на Донбасі, і виконувати Мінські угоди.

Про це заявив президент США Дональд Трамп на зустрічі з президентом Італії Серджо Маттареллой і прем'єром Паоло Джентілоні, повідомляє сайт Білого дому.

"Президент Трамп підтвердив трансатлантичну єдність щодо залучення Росії до відповідальності за її дії в Криму і на сході України, а також відзначив важливість переконання Росії виконати свої зобов'язання мінськими угодами", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, питання невиконання Мінських угод буде порушено під час зустрічі керівників країн-членів НАТО на зустрічі 25 травня в Брюсселі.

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