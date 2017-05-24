Трамп: Россия должна отвечать за свои действия в Крыму и на Донбассе

Среда, 24 мая 2017, 18:19

Россия должна нести ответственность за свои действия в Крыму и на Донбассе и выполнять Минские соглашения.

Об этом заявил президент США Дональд Трамп на встрече с президентом Италии Серджо Маттареллой и премьером Паоло Джентилони, сообщает сайт Белого дома.

"Президент Трамп подтвердил трансатлантическое единство относительно привлечения России к ответственности за ее действия в Крыму и на востоке Украины, а также отметил важность убеждения России выполнить свои обязательства по минским соглашениям", - говорится в сообщении.

Напомним, вопрос невыполнения Минских соглашений будет поднят во время встречи руководителей стран-членов НАТО на встрече 25 мая в Брюсселе