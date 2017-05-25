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Столтенберг: рішення про приєднання НАТО до коаліції проти ІДІЛ вже узгоджене

Четвер, 25 травня 2017, 10:38
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Північноатлантичний альянс в четвер гарантовано приєднається до коаліції проти "Ісламської держави".

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг на брифінгу в Брюсселі, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

"Сьогодні ми погодимо участь НАТО в коаліції проти ІДІЛ.  Однак це не означає пряму військову участь Альянсу у бойових діях", - повідомив він. Генсек ніколи не робить заяви про майбутні рішення НАТО до їх схвалення робочими органами Альянсу.

Як відомо, частина учасників НАТО виступають проти його прямого долучення до бойових дій проти ІДІЛ.

Водночас Столтенберг розраховує, що НАТО візьме практичну участь у підтримці бойових дій з армією союзників.

Серед практичних дій, які можуть бути вжиті в рамках участі Альянсу в коаліції, він назвав використання розвідувальної авіації (літаків типу AWACS), дозаправку бомбардувальників у повітрі літаками-заправниками НАТО, а також роботу нового антитерористичного розвідувального підрозділу, який створюється в штаб-квартирі Альянсу.

Столтенберг зазначив, що всі 28 країн-членів НАТО вже зараз є учасниками глобальної коаліції проти "Ісламської держави", отже, приєднання Альянсу не означатиме входження до коаліції нових держав-членів.

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