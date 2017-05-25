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Столтенберг: решение о присоединении НАТО к коалиции против ИГИЛ уже согласовано

Четверг, 25 мая 2017, 10:38
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Североатлантический альянс в четверг гарантированно присоединится к коалиции против "Исламского государства".

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на брифинге в Брюсселе, сообщает корреспондент "Европейской правды".

"Сегодня мы согласуем участие НАТО в коалиции против ИГИЛ. Однако это не означает прямое военное участие Альянса в боевых действиях", - сообщил он. Генсек никогда не делает заявления о предстоящих решениях НАТО до их одобрения рабочими органами Альянса.

Как известно, часть участников НАТО выступают против непосредственного присоединения к боевым действиям против ИГИЛ.

В то же время Столтенберг рассчитывает, что НАТО примет практическое участие в поддержке боевых действий вместе с армией союзников.

Среди практических действий, которые могут быть предприняты в рамках участия в коалиции, он назвал использование разведывательной авиации (самолетов типа AWACS), дозаправка бомбардировщиков в воздухе самолетами-заправщиками НАТО, а также работу нового антитеррористического разведывательного подразделения, которое создается в штаб-квартире Альянса.

Столтенберг отметил, что все 28 стран-членов НАТО уже сейчас являются участниками глобальной коалиции против "Исламского государства", следовательно, присоединение Альянса не будет означать вхождение в коалицию новых государств-членов.

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