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ЄС хоче затвердити нові квоти для України до липня, низка країн – проти

Четвер, 25 травня 2017, 11:03
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В Європейському Союзі планують затвердити нові автономні преференції для України до кінця червня, щоб встигнути до саміту Україна-ЄС, який відбудеться в середині літа.

Про це кореспонденту "Європейської правди" розповіло джерело в Єврокомісії.

Основна перешкода для цього – формування єдиної позиції Ради ЄС, де позиції істотно розходяться. "У вересні минулого року розширення торговельних квот для України затвердила Єврокомісія. Кілька тижнів тому – профільний комітет Європарламенту. Тепер необхідно, щоб визначилася Рада ЄС, після чого ми перейдемо до тріалогу", – зазначає чиновник.

Він уточнює, що Мальта, яка головує в ЄС у першій половині 2017 року, прагне завершити ці обговорення до кінця свого мандата.

При цьому чиновник визнає – обсяги преференцій можуть бути суттєво переглянуті. "Єврокомісія затвердила обсяг нових квот, проте в Європарламенті вирішили скоротити його, прибравши квоти на томати і пшеницю. У цій ситуації позиція Ради ЄС вирішальна – вона може призвести як до повернення цих позицій до списку преференцій, так і до додаткового його скорочення", – пояснив він.

Співрозмовник ЄвроПравди уточнює, що багато країн-членів ЄС не заперечують проти прийняття списку преференцій у редакції, запропонованої Єврокомісією. Водночас низка східноєвропейських країн виступає за подальше урізання списку. При цьому він не став уточнювати, про які саме країни йдеться.

За даними ЄвроПравди, найбільшими противниками преференцій для України виявилися Угорщина і Польща, вважаючи їх загрозою для своїх агровиробників. Також противником запропонованого обсягу преференція є Франція, проте її позиція не така жорстка, як в Угорщині та Польщі.

Примітно, що в українському Мінагрополітики ключовим досягненням запропонованих преференцій називають збільшення квот на безмитне ввезення кукурудзи – на 650 тис тонн. Джерело в Єврокомісії уточнює – ця позиція не викликає заперечень у Раді ЄС.

Однак він не згоден з оцінками українського міністерства. "Дійсно, для кукурудзи Україна може отримати найбільшу квоту. Однак чинна митна ставка ЄС для цієї позиція невелика – лише 5,35 євро за тонну. Виходить, по цій позиції вигода українських експортерів буде меншою, ніж від менших квот на ячмінь чи пшеницю".

Нагадаємо, Єврокомісія пропонує надати Україні на три роки додаткову квоту на безмитний експорт 100 тис. тонн пшениці (митна ставка ЄС – 95 євро за тонну), 650 тис. тонн кукурудзи (5,35 євро), 350 тис. тонн ячменю (93 євро), 4 тис. тонн вівса (89 євро), 3 тис. тонн часнику (93 євро), 3 тис. тонн меду (митна ставка 17,3%). Також планується дати квоту на 500 тонн виноградного і яблучного соку (ставка на виноградний сік – 18,9%+27 євро за тонну; на яблучний – 36,5%+121 євро за тонну) і 5 тис. тонн сушених томатів (14,4%).

Однак у Європарламенті пропонують виключити з цього списку пшеницю і томати.

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