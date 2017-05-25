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Посол України в Чехії вимагає реакції газети, чий журналіст вихваляв бойовиків "ЛДНР"

Четвер, 25 травня 2017, 11:37
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Посольство України у Чехії відреагувало на опубліковані газетою Mlada fronta Dnes статті  журналіста Адама Гаєка, який незаконно потрапив до окупованих районів Донбасу і в своїх матеріалах прославляв бойовиків.

Відповідь посла України в Чехії Євгена Перебийноса надрукована зазначеним виданням, повідомив він на своїй сторінці у Facebook.

Посол нагадує, що газета надрукувала три розлогих матеріали "спеціального кореспондента iDnes на сході України", які переповнені романтизацією і прославлянням злочинців, які захопили частину української території і взяли в заручники мільйони українців.

"Складається враження, що єдиним завданням Адама Гаєка було максимально відбілити образ бандитів, які разом з російськими військовослужбовцями тероризують місцеве населення на Донбасі і знищують рештки його інфраструктури" - зазначає Перебийніс.

При цьому щодо українських військових Гаєк використовує неприйнятні порівняння, більше характерні для російських пропагандистських ЗМІ.

"І хоча принизливі характеристики України і українців він вкладає в уста нібито персонажів своїх статей, але загальний висновок, до якого він намагається підвести читачів, є очевидним: виправдати злочини, які здійснюються Росією та її маріонетками на Донбасі," - пише посол.

Також він наголошує на тому, що кореспондент потрапив на територію окупованих районів Донбасу в обхід законів України і перетнувши український кордон, очевидно з території Росії.

"Чи усвідомлює редакція, що це кидає тінь вже не на журналіста, а загалом на репутацію всього видання?  Якщо ж редакція про це не знала, то чи готова вона засудити дії свого журналіста, який, можливо, використав ім’я однієї з найвпливовіших чеських газет у тільки йому відомих цілях?" - заявив Євген Перебийніс.

Варто зазначити, що останній матеріал Гаєка був опублікований в iDnes 21 травня і має назву "Чеські воїни, що борються на Донбасі: тут більше демократії, ніж у вас". В ній йдеться про чеських бойовиків на Донбасі, в статті автор "смакує" їхні злочини проти українців. 

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