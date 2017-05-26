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Манчестерський терорист дзвонив до брата у Лівію за 15 хвилин до вибуху

П'ятниця, 26 травня 2017, 19:13
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Підозрюваний у скоєнні теракту в Манчестері Салман Абеді розмовляв по телефону зі своїм братом, який знаходиться в Лівії, за 15 хвилин до того, як привів в дію вибуховий пристрій.

Про це повідомляє CNN.

"Ми слідкуємо за мережею, збираємо дані, намагаємося стримати це. Як ви бачили з-поміж числа арештів, ми знаходимося на правильному шляху, щоб спробувати стримати це", - заявив міністр з безпеки Великої Британії Бен Воллес CNN в Манчестері в п'ятницю.

"Кінець кінцем, ми доберемося до основи мережі", - додав він.

За словами Ахмеда Бен Салема, прес-секретаря Спеціальних сил стримування в Триполі, молодший брат підозрюваного - Хашім Рамадан Абу Касем Аль-Абеді, який був затриманий в Лівії після теракту, знав про дії свого брата та про планування нападу.

Стало відомо, що брати розмовляли по телефону буквально за кілька хвилин до нападу. Проте Хашім сказав слідчим у Лівії, що він не знав подробиць про те, де і коли буде вибух.

Як відомо, Спеціальні сили стримування в Триполі, які під контролем Міністерства внутрішніх справ Лівії, затримали Хашім Аль-Абеді через добу за підозрою у зв'язках з ІДІЛ.

Міліція також затримала батька братів - Рамадана Аль-Абеді.

Нагадаємо, поліція Манчестера здійснила десяте затримання у рамках розслідування теракту на концерті 22 травня.

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