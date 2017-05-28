Меркель незадоволена переговорами з Трампом щодо клімату на саміті G7

Неділя, 28 травня 2017, 16:07

Канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що дискусія усіх учасників саміту щодо Паризької кліматичної угоди проходила "вкрай незадовільно".

Про це повідомляє Deutsche Welle.

Зокрема, у декларації G7 зазначено, що шість із семи країн підтримують Паризьку кліматичну угоду від 2015 року, а США все ще "переглядають свою політику в області зміни клімату та щодо Паризької кліматичної угоди, тому не в змозі приєднатися до консенсусу з цих питань".

Меркель назвала переговори з клімату "незадовільними", додавши, що "немає жодних ознак того, будуть чи ні США залишатися в Паризькій угоді".

Канцлер Німеччини заявила, що Паризька угода є настільки важливо, що не повинно бути ніяких компромісів.

Президент США Дональд Трамп пізніше написав у своєму Twitter, що прийме остаточне рішення щодо Паризької кліматичної угоди наступного тижня.

I will make my final decision on the Paris Accord next week! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 27 травня 2017 р.

Нагадаємо, лідери країн "Великої сімки" за підсумками саміту в італійському Таорміне домовилися про нові заходи у боротьбі з тероризмом.