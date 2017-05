Меркель недовольна переговорами с Трампом по климату на саммите G7

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что дискуссия всех участников саммита относительно Парижского климатического соглашения проходила "крайне неудовлетворительно".

Об этом сообщает Deutsche Welle.

В частности, в заявлении G7 говорится, что шесть из семи стран поддерживают Парижское климатическое соглашение от 2015 года, а США все еще "пересматривают свою политику в области изменения климата и в отношении Парижского климатического соглашения, поэтому не в состоянии присоединиться к консенсусу по этим вопросам".

Меркель назвала переговоры по климату "неудовлетворительными", добавив, что "нет никаких признаков того, будут или нет США оставаться в Парижском соглашении".

Канцлер Германии заявила, что Парижское соглашение настолько важно, что не должно быть никаких компромиссов.

Президент США Дональд Трамп позже написал в своем Twitter, что примет окончательное решение относительно Парижского климатического соглашения на следующей неделе.

I will make my final decision on the Paris Accord next week!