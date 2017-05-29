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У Чорногорії обурені депортацією свого депутата з РФ, готують ноту протесту

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У Чорногорії обурені депортацією свого депутата з РФ, готують ноту протесту

Понеділок, 29 травня 2017, 13:46
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Влада Чорногорії обурилася через затримання депутата Міодрага Вуковича в аеропорту в Москві і його депортацію з РФ.

Зокрема, голова парламенту Чорногорії Іван Брайович засудив дії російської влади щодо Вуковича, повідомляє портал cdm.me.

"Затримання, переслідування і перешкоджання діяльності депутата Вуковича, який був в аеропорту Москви транзитом, суперечить міжнародному праву і дипломатичній практиці, а позбавлення його зв’язку з посольством і особистих речей розглядається як порушення основних прав людини" - заявив Брайович.

Голова чорногорського парламенту очікує від російської влади офіційних пояснень і вибачення за неналежне ставлення до представника вищого законодавчого органу Чорногорії.

Як зазначає чорногорська телерадіокомпанія RTCG, у зв’язку з затриманням і висилкою депутата МЗС Чорногорії протягом дня направить посольству РФ ноту протесту.

Як повідомлялося, представник Демократичної партії соціалістів Чорногорії Міодраг Вукович був затриманий в московському аеропорту "Домодєдово". Йому було оголошено, що він є "персоною нон грата".

У Вуковича вилучили паспорт і сказали, що повернуть, коли вранці садитимуть на літак до Тивату. Затримання відбулося близько 19:30 і протягом двох годин політику не дозволяли зателефонувати у посольство.

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