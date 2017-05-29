Росія серйозно втрутилася у внутрішні справи Чорногорії - глава МЗС

Понеділок, 29 травня 2017, 10:29

Росія серйозно втрутилася у внутрішні справи Чорногорії, намагаючись перешкодити наміру її влади вступити в НАТО.

Про це заявив міністр закордонних справ Чорногорії Срджан Дармановіч, повідомляє RTCG.

"Росія відкрито втручалася в наші внутрішньополітичні питання, на що ми, звичайно, дивилися без схвалення. Росія в останні два-три роки проводить політику сфер інтересу і виступає проти розширення НАТО. Ми вирішили, що свої основні цілі ми будемо визначати самі, і були здивовані тим, наскільки сильно Росія втрутилася, і, звичайно, ми захищалися", - сказав Дармановіч.

Він звинуватив Росію в тому, що її розвідувальні служби відкрито підтримали опозицію Чорногорії, яка виступала проти членства країни в НАТО.

"Наше членство в НАТО не спрямоване проти будь-кого, в тому числі Росії. Але, звичайно, ми не можемо погодитися з тим, що хтось вирішує, де нам бути. У нас є економічні відносини з Росією, яка не є нашим головним економічним партнером, входить в першу десятку. У нас були і є багато туристів з Росії, а російські інвестиції в нашу економіку виявилися неефективними ", - заявив глава чорногорського відомства.

Нагадаємо, Чорногорія офіційно стане членом Північноатлантичного альянсу з 5 червня 2017 року.