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Путін оголосив про остаточне відновлення стосунків з Туреччиною

Середа, 03 травня 2017, 18:29
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Стосунки з Туреччиною повністю відновлено, Москва заявляє про завершення кризи, яка настала між країнами після збиття Туреччиною російського бомбардувальника Су-24.

Про це президент Росії Володимир Путін заявив після зустрічі з турецьким президентом Реджепом Таїпом Ердоганом у Сочі, передає Reuters.

Після переговорів Путін назвав Туреччину важливим та перспективним партнером Росії і оголосив про повернення до нормальних відносин.

"Якийсь час тому наші двосторонні стосунки проходили випробування на міцність.Тепер можна з упевненістю констатувати, що період відновлення російсько-турецьких зв’язків завершено, ми повертаємося до нормального кооперативного партнерства", - підкреслив президент Росії.

За словами Путіна, лідери домовились про запуск спільного з Туреччиною інвестиційного фонду об’ємом до $1 млрд.  

Крім того, Москва готова допомогти Анкарі покращити заходи безпеки на турецьких курортах. 

Ердоган після зустрічі зазначив, що Туреччина продовжить співпрацю з Росією щодо вирішення сирійського конфлікту, передає Anadolu

Нагадаємо, російський Су-24 був збитий турецьким винищувачем F-16 24 листопада після порушення повітряного простору Туреччини. У відповідь Росія ввела проти Туреччини санкції.

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