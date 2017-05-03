Путин объявил об окончательном восстановлении отношений с Турцией

Среда, 03 мая 2017, 18:29

Отношения с Турцией полностью восстановлено, Москва заявляет о завершении кризиса, который наступил между странами после того, как Турция сбила российский бомбардировщик Су-24.

Об этом президент России Владимир Путин заявил после встречи с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом в Сочи, передает Reuters.

После переговоров Путин назвал Турцию важным и перспективным партнером России и объявил о возвращении к нормальным отношениям.

"Некоторое время назад наши двусторонние отношения проходили испытания на прочность. Сейчас можно с уверенностью констатировать, что период восстановления российско-турецких связей завершен, мы возвращаемся к нормальному партнерскому взаимодействию", - подчеркнул президент России.

По словам Путина, лидеры договорились о запуске совместного с Турцией инвестиционного фонда объемом до $ 1 млрд.

Кроме того, Москва готова помочь Анкаре улучшить меры безопасности на турецких курортах.

Эрдоган после встречи отметил, что Турция продолжит сотрудничество с Россией по решению сирийского конфликта, передает Anadolu.

Напомним, российский Су-24 был сбит турецким истребителем F-16 24 ноября после нарушения воздушного пространства Турции. В ответ Россия ввела против Турции санкции.