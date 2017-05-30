Знайти
АКТУАЛЬНО

Глава МЗС Німеччини: Трамп послаблює Захід і шкодить інтересам ЄС

Сенат Нідерландів у вівторок голосуватиме за асоціацію України з ЄС

Молдова оголосила п'ятьох російських дипломатів персонами нон грата

Макрон: переговори у "нормандському форматі" потрібно провести якомога швидше

Теракт у центрі Багдада: 13 загиблих, понад 30 поранених

Макрон: у разі ескалації на Донбасі санкції проти РФ треба посилити




Глава МЗС Німеччини: Трамп послаблює Захід і шкодить інтересам ЄС

Вівторок, 30 травня 2017, 08:12
Версія для друку Коментарі

Дії президента США Дональда Трампа "послаблюють" Захід, а уряд США діє "проти інтересів Європейського Союзу".

Про це заявив міністр закордонних справ Німеччини Зігмар Габріель, повідомляє CNN.

"Будь-хто, хто пришвидшує кліматичні зміни, послабляючи екологічний захист, хто продає більше зброї у зони конфлікту, і той, хто не хоче політично вирішувати релігійні конфлікти, ставить мир в Європі під загрозу", - сказав Габріель.

Міністр вважає, що недалекоглядна політика американського уряду суперечить інтересам Європейського Союзу.

"Адміністрація Трамп хоче розірвати кліматичну угоду, хоче посилити військові дії в кризових регіонах і заборонити людям з певних релігійних кіл в’їзд в США. Якщо європейці не виступлять рішуче проти цього, то міграційний потік до Європи буде продовжувати рости", - сказав він.

Нагадаємо, після саміту G7 Ангела Меркель заявила, що США та Велика Британія більше не є надійними партнером Європи, тому європейці повинні визначити свій власний шлях вперед. 

Заява Меркель прозвучала після того, на як світові лідери не змогли домовитися з президентом США Дональдом Трампом щодо втілення у життя кліматичної угоди.

ЧИТАЙ ТАКОЖ

powered by lun.ua

ОСТАННІ НОВИНИ
09:20
ЄС зробив ще один крок до безкоштовного Wi-Fi в громадських місцях
09:18
відео
Теракт у центрі Багдада: 13 загиблих, понад 30 поранених
08:52
Прем'єр Британії готова провести Brexit і без угоди з ЄС
08:34
В США 10 міст закликають Конгрес розпочати процедуру імпічменту Трампа
08:12
Глава МЗС Німеччини: Трамп послаблює Захід і шкодить інтересам ЄС
07:49
Сенат Нідерландів у вівторок голосуватиме за асоціацію України з ЄС
07:36
Макрон про зустріч з Путіним: нас розділяють суперечності
20:53
На зустрічі у "нормандському форматі" в Берліні обговорять невиконання Мінських угод Росією - МЗС
20:35
Додона обурило видворення російських дипломатів з Молдови
20:15
Путін у Парижі "присвоїв" королеву Франції Анну Ярославну
Усі новини
ПУБЛІКАЦІЇ
Віктор Савінок, для Європейської правди

Феномен Себастьяна Курца: чому Австрія зважилася на дострокові вибори

Минулорічні президентські вибори в Австрії виявилися одними з найдраматичніших в її історії. Країна зупинилася за півкроку від перемоги ультраправого кандидата, що було загрозою для всієї Європи. Чому ж тепер австрійські політики зважилися на дострокові парламентські вибори?

Сергій Сидоренко, Європейська правда, Брюссель

Make NATO great again: як Трамп домовлявся в Брюсселі про військовий бюджет для Альянсу

За останні вісім років лише три країни-члени Альянсу – США, Велика Британія та Туреччина – майже завжди виконували цей норматив. А нині Трамп обіцяє додаткове переоснащення американського військового відомства. Нескладно здогадатися, якою буде реакція Москви...


АВТОРИЗАЦІЯ


УВІЙТИВІДМІНИТИ
Забули пароль?
Ви можете увійти під своїм акаунтом у соціальних мережах:
Facebook   Twitter
© 2014 - 2017, Європейська правда, eurointegration.com.ua

Використання чи републікацію новин з сайту дозволено лише за умови посилання
(для інтернет-видань - гіперпосилання) на Європейську правду, http://www.eurointegration.com.ua/. Републікація повного тексту статей, інтерв'ю та колонок - ЗАБОРОНЕНА.

e-mail редакції: eupravda@gmail.com

Асоціація Торгівля Реформи Візи Рада Європи та Савченко Нато Новини ЄС Санкції
Новини Статті Інтерв'ю Експертна думка Архів Хто ми? КОНКУРС ДЛЯ ЗМІ
  
  