Глава МЗС Німеччини: Трамп послаблює Захід і шкодить інтересам ЄС

Вівторок, 30 травня 2017, 08:12

Дії президента США Дональда Трампа "послаблюють" Захід, а уряд США діє "проти інтересів Європейського Союзу".

Про це заявив міністр закордонних справ Німеччини Зігмар Габріель, повідомляє CNN.

"Будь-хто, хто пришвидшує кліматичні зміни, послабляючи екологічний захист, хто продає більше зброї у зони конфлікту, і той, хто не хоче політично вирішувати релігійні конфлікти, ставить мир в Європі під загрозу", - сказав Габріель.

Міністр вважає, що недалекоглядна політика американського уряду суперечить інтересам Європейського Союзу.

"Адміністрація Трамп хоче розірвати кліматичну угоду, хоче посилити військові дії в кризових регіонах і заборонити людям з певних релігійних кіл в’їзд в США. Якщо європейці не виступлять рішуче проти цього, то міграційний потік до Європи буде продовжувати рости", - сказав він.

Нагадаємо, після саміту G7 Ангела Меркель заявила, що США та Велика Британія більше не є надійними партнером Європи, тому європейці повинні визначити свій власний шлях вперед.

Заява Меркель прозвучала після того, на як світові лідери не змогли домовитися з президентом США Дональдом Трампом щодо втілення у життя кліматичної угоди.