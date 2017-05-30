Глава МИД Германии: Трамп ослабляет Запад и вредит интересам ЕС

Вторник, 30 мая 2017, 08:12

Действия президента США Дональда Трампа "ослабляют" Запад, а правительство США действует "против интересов Европейского Союза".

Об этом заявил министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль, сообщает CNN.

"Любой, кто ускоряет климатические изменения, ослабляя экологическую защиту, кто продает больше оружия в зоны конфликта, и тот, кто не хочет политически решать религиозные конфликты, ставит мир в Европе под угрозу", - сказал Габриэль.

Министр считает, что недальновидная политика американского правительства противоречит интересам Европейского Союза.

"Администрация Трамп хочет разорвать климатическое соглашение, хочет усилить военные действия в кризисных регионах и запретить людям из определенных религиозных кругов въезд в США. Если европейцы не выступят решительно против этого, то миграционный поток в Европу будет продолжать расти", - сказал он.

Напомним, после саммита G7 Ангела Меркель заявила, что США и Великобритания больше не являются надежными партнерами Европы, поэтому европейцы должны определить свой собственный путь вперед.

Заявление Меркель прозвучало после того, как мировые лидеры не смогли договориться с президентом США Дональдом Трампом о воплощении в жизнь климатического соглашения.