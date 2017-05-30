НАТО пропонує Укроборонпрому участь у своїх тендерах

Вівторок, 30 травня 2017, 11:03

Агентство НАТО з підтримки та постачання виступило з пропозицією включити підприємства оборонно-промислового комплексу України до переліку виробників продукції оборонного призначення.

Про це повідомляє прес-служба "Укроборонпрому".

"Таким чином, державний концерн "Укроборонпром" може отримати дозвіл на участь у тендерах на постачання товарів та послуг в інтересах країн-членів та партнерів Альянсу в рамках програми "Несистемні брокерські послуги", - ідеться у повідомленні прес-служби.

"Впровадження стандартів НАТО у виробництво та розробка нової техніки для сумісності з ОВТ країн-членів Альянсу є незворотнім вектором розвитку та реформування Державного концерну "Укроборонпром", - зазначив генеральний директор "Укроборонпрому" Роман Романов.

У місії України при НАТО зауважили, що Україна стала першою серед східноєвропейських партнерів НАТО, якій запропоновано таку можливість.

Повідомляють, що вже розпочато підготовку відповідних доповнень до договірно-правової бази для регуляції співробітництва України з Агентством НАТО з підтримки та постачання.