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Юнкер про ратифікацію асоціації: місце України - в Європі

Вівторок, 30 травня 2017, 15:24
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Президент Європейської комісії Жан-Клод Юнкер привітав схвалення Угоди про асоціацію України та ЄС у Сенаті Нідерландів. 

Про це ідеться у його заяві, опублікованій на сайті Єврокомісії.

"Сьогоднішнє голосування в нідерландському Сенаті дає важливий сигнал від Нідерландів і всього Європейського Союзу нашим українським друзям: місце України - в Європі. Майбутнє України - це Європа", - заявив президент Європейської комісії.

Юнкер подякував уряду Нідерландів за докладені зусилля та висловив сподівання, що процес ратифікації Угоди буде повністю завершено до саміту Україна-ЄС, який відбудеться у липні.

"Наша Угода про асоціацію, включно із компонентом Глибокої та всеосяжної зони вільної торгівлі, на крок ближче до завершення ратифікації. Я хотів би побачити, що процес завершиться швидко, до липневого саміту Україна-ЄС", - зазначив Юнкер.

Юнкер відзначив, що Угода про асоціацію вже активізувала торгівлю між Україною та ЄС і створила нові можливості як для громадян України, так і для європейців.

"Використаймо позитивний імпульс, який надійшов від сьогоднішнього голосування, для подальшого зміцнення нашого партнерства", - наголошується у зверненні.

Нагадаємо, Сенат Нідерландів (верхня палата парламенту) проголосував у вівторок за ратифікацію Угоди про асоціацію між Україною і ЄС. За попереднім підрахунком, 50 депутатів проголосували за ратифікацію угоди, 25 були проти.

Тепер ратифікаційні грамоти мають передати на підпис королю Нідерландів, а потім надіслати до Брюсселя.

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