Сенат Нідерландів у вівторок голосуватиме за асоціацію України з ЄС

Вівторок, 30 травня 2017, 07:49

30 травня Сенат Нідерландів (верхня палата парламенту) голосуватиме щодо Угоди про асоціацію між Україною і ЄС, і в разі позитивного рішення уряд зможе ратифікувати цей документ.

Минулого тижня у Сенаті відбулись дебати щодо ратифікації Угоди, які засвідчили про утворення більшості на підтримку документу.

Крім традиційних прихильників угоди, сенаторів від VVD, D66, GroenLinks, PvdA, документ підтримали дев'ять сенаторів партії CDA, яка офіційно виступає проти ухвалення, а також троє сенаторів від партії CU, яка також офіційно не підтримує ратифікацію.

Цієї більшості буде достатньо для успішного голосування.

Схвалення ратифікації в Сенаті залишається останнім законодавчим кроком, який розблокує офіційний запуск асоціації Україна-ЄС.

Минулого тижня прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте заявив, що 30 травня Сенат підтримає Угоду про асоціацію між Україною і ЄС.