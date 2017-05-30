Юнкер о ратификации ассоциации: место Украины – в Европе

Вторник, 30 мая 2017, 15:24

Президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер приветствовал ратификацию Соглашения об ассоциации Украины и ЕС в Сенате Нидерландов.

Об этом говорится в его заявлении, опубликованном на сайте Еврокомиссии.

"Сегодняшнее голосование в нидерландском Сенате дает важный сигнал от Нидерландов и всего Европейского Союза нашим украинским друзьям: место Украины - в Европе. Будущее Украины - это Европа", - заявил президент Европейской комиссии.

Юнкер поблагодарил правительство Нидерландов за приложенные усилия и выразил надежду, что процесс ратификации Соглашения будет полностью завершен к саммиту Украина-ЕС, который состоится в июле.

"Наше Соглашение об ассоциации, включая компоненты Глубокой и всеобъемлющей зоны свободной торговли, на шаг ближе к завершению ратификации. Я хотел бы увидеть, что процесс завершится быстро, к июльскому саммиту Украина-ЕС", - отметил Юнкер.

Юнкер отметил, что Соглашение об ассоциации уже активизировало торговлю между Украиной и ЕС и создало новые возможности как для граждан Украины, так и для европейцев.

"Используем положительный импульс, который поступил от сегодняшнего голосования, для дальнейшего укрепления нашего партнерства", - отмечается в обращении.

Напомним, Сенат Нидерландов (верхняя палата парламента) проголосовал во вторник за ратификацию Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС. По предварительным подсчетам, 50 депутатов проголосовали за ратификацию соглашения, 25 были против.

Теперь ратификационные грамоты должны передать на подпись королю Нидерландов, а затем отправить в Брюссель.