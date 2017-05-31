Теракт у дипломатичному кварталі Кабула: є загиблі, понад 50 поранених

Середа, 31 травня 2017, 08:16

фото

Щонайменше 50 людей були вбиті або поранені в результаті теракту в дипломатичному кварталі Кабула в середу вранці.

Про це заявив представник МВС Афганістану, повідомляє Associated Press.

Вибух стався в районі Вазір Акбар Хан поряд з кількома посольствами і недалеко від президентського палацу.

фото - aljazeera.com

Представник Міністерства охорони здоров'я заявив, що більше 50 поранених людей перебувають у лікарнях у Кабулі.

Вибух був настільки сильним, що більше 30 транспортних засобів були знищені або пошкоджені. В радіусі одного кілометру від епіцентру вибуху в магазинах, ресторанах та інших будівлях були вибиті вікна.

Телеканал Aljazeera повідомляє, що в результаті вибуху поранені близько 60 осіб, про загиблих інформація не надається.

Раніше повідомлялося, що в середу вранці терорист-смертник підірвав замінований автомобіль недалеко від посольства Німеччини у Кабулі.