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Теракт в дипломатическом квартале Кабула: есть погибшие, более 50 раненых

Среда, 31 мая 2017, 08:16
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По меньшей мере 50 человек были убиты или ранены в результате теракта в дипломатическом квартале Кабула в среду утром.

Об этом заявил представитель МВД Афганистана, сообщает Associated Press.

Взрыв произошел в районе Вазир Акбар Хан, где расположены несколько посольств и недалеко от президентского дворца.

 

Представитель Министерства здравоохранения заявил, что более 50 раненых находятся в больницах Кабула.

Взрыв был настолько сильным, что более 30 транспортных средств были уничтожены или повреждены. В радиусе одного километра от эпицентра взрыва в магазинах, ресторанах и других зданиях были выбиты стекла.

 

Телеканал Aljazeera сообщает, что в результате взрыва ранены около 60 человек, о погибших информация не предоставляется.

 

Ранее сообщалось, что в среду утром террорист-смертник взорвал заминированный автомобиль недалеко от посольства Германии в Кабуле.

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