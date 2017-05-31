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У Газпромі "вивчають" рішення арбітражу, але вірять що воно "проміжне"

Середа, 31 травня 2017, 20:46
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Російська нафтогазова компанія "Газпром" заявила, що поки вивчає рішення Стокгольмського арбітражу по розгляду між ПАТ "Газпром" та НАК "Нафтогаз України" та вважає, що таке рішення є "проміжною" стадією арбітражного процесу.

Про це повідомляє російське агентство ТАСС з посиланням на повідомлення "Газпрому".

"Сьогодні отримано окреме (проміжне) рішення Стокгольмського арбітражу по розгляду між ПАТ "Газпром" і НАК "Нафтогаз України" в рамках контракту купівлі-продажу природного газу в 2009-2019 роках, що є проміжною стадією арбітражного процесу. Стокгольмський арбітраж може винести остаточне рішення не раніше кінця червня ", - йдеться в повідомленні.

В ході телефонної конференції заступник начальника юридичного департаменту "Газпрому" Сергій Коваль повідомив, що компанія вивчає проміжне рішення Стокгольмського арбітражу.

За його словами, рішення не містить конкретних цифр і присвячено вирішенню принципових юридичних питань.

Нагадаємо, НАК "Нафтогаз України" сьогодні, 31 травня, отримав окреме рішення Стокгольмського трибуналу у провадженні проти "Газпрому" за контрактом на поставку газу.  Вимоги "Газпрому" до НАК "Нафтогаз України" за умовою "бери або плати" повністю скасовані.

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін назвав рішення Стокгольмського трибуналу в суперечці між НАК "Нафтогазу України" і російським "Газпромом" чистою перемогою України над енергетичною агресією Російської Федерації.

Зазначимо, що "Газпром" не одразу прокоментував рішення Стокгольмського арбітражу, згідно із яким було повністю скасовано вимогу щодо НАК "Нафтогаз України" за умовою "бери або плати".

Детальніше про суперечку читайте у публікації "Напередодні рішення в Стокгольмі: що стане перемогою України у суперечці з Газпромом?"

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