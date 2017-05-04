Рада Європи оприлюднила текст рішення щодо Криму

Четвер, 04 травня 2017, 15:24

Рада Європи у четвер оприлюднила англомовну версію рішення комітету міністрів РЄ щодо Криму.

Текст рішення опублікований на сайті Ради Європи, а його переклад наводить "Європейська правда".

Рішення складається з 11 пунктів, в яких, зокрема, міністри повторно засудили анексію Криму і Севастополя, закликали РФ дотримуватися прав людини в Криму, розслідувати випадки порушень прав людини в Криму.

Крім того, міністри закликали надати доступ до Кримського півострова правозахисним органам Ради Європи, створити безпечне і сприятливе середовище для місцевих і міжнародних засобів масової інформації, правозахисників і неурядових організацій.

Також у Раді Європи виступили за повторний візит комісара Ради Європи з прав людини до Криму – востаннє він був там у вересні 2014 року.

Крім того, КМРЄ вирішив повернутися до питання щодо ситуації в Україні восени з перспективою ухвалення комплексного рішення.

Як повідомлялося, комітет міністрів Ради Європи в середу в Страсбурзі ухвалив рішення щодо ситуації в Криму, в якому висунув низку вимог до свого члена, Російської Федерації.