Рада Європи оприлюднила текст рішення щодо Криму

Рада Європи у четвер оприлюднила англомовну версію рішення комітету міністрів РЄ щодо Криму.
Текст рішення опублікований на сайті Ради Європи, а його переклад наводить "Європейська правда".
Рішення складається з 11 пунктів, в яких, зокрема, міністри повторно засудили анексію Криму і Севастополя, закликали РФ дотримуватися прав людини в Криму, розслідувати випадки порушень прав людини в Криму.
Крім того, міністри закликали надати доступ до Кримського півострова правозахисним органам Ради Європи, створити безпечне і сприятливе середовище для місцевих і міжнародних засобів масової інформації, правозахисників і неурядових організацій.
Також у Раді Європи виступили за повторний візит комісара Ради Європи з прав людини до Криму – востаннє він був там у вересні 2014 року.
Крім того, КМРЄ вирішив повернутися до питання щодо ситуації в Україні восени з перспективою ухвалення комплексного рішення.
Як повідомлялося, комітет міністрів Ради Європи в середу в Страсбурзі ухвалив рішення щодо ситуації в Криму, в якому висунув низку вимог до свого члена, Російської Федерації.