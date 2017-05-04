Знайти
АКТУАЛЬНО

Комітет Європарламенту погодився розширити безмитні квоти для України

Прокуратура Парижа відкрила справу після скарги Макрона на брехню Ле Пен

Британський принц Філіп відходить від виконання монарших обов'язків

Тіллерсон: права людини більше не будуть визначати відносини США зі світом

Косово до кінця року планує подати заявку на членство в ЄС – міністр

Глава ФБР: Росія є найбільшою загрозою для будь-якої нації на Землі




Рада Європи оприлюднила текст рішення щодо Криму

Четвер, 04 травня 2017, 15:24
Версія для друку Коментарі

Рада Європи у четвер оприлюднила англомовну версію рішення комітету міністрів РЄ щодо Криму.

Текст рішення опублікований на сайті Ради Європи, а його переклад наводить "Європейська правда".

Рішення складається з 11 пунктів, в яких, зокрема, міністри повторно засудили анексію Криму і Севастополя, закликали РФ дотримуватися прав людини в Криму, розслідувати випадки порушень прав людини в Криму.

Крім того, міністри закликали надати доступ до Кримського півострова правозахисним органам Ради Європи, створити безпечне і сприятливе середовище для місцевих і міжнародних засобів масової інформації, правозахисників і неурядових організацій.

Також у Раді Європи виступили за повторний візит комісара Ради Європи з прав людини до Криму – востаннє він був там у вересні 2014 року.

Крім того, КМРЄ вирішив повернутися до питання щодо ситуації в Україні восени з перспективою ухвалення комплексного рішення.

Як повідомлялося, комітет міністрів Ради Європи в середу в Страсбурзі ухвалив рішення щодо ситуації в Криму, в якому висунув низку вимог до свого члена, Російської Федерації.

ЧИТАЙ ТАКОЖ

powered by lun.ua

ОСТАННІ НОВИНИ
16:48
Комітет Європарламенту погодився розширити безмитні квоти для України
16:40
Росія до останнього намагалася заблокувати рішення Ради Європи щодо Криму
16:33
відео
Ле Пен закидали яйцями і освистали під час поїздки у Бретань
16:01
Рішення Ради Європи стане доказом в Суді ООН у справі "Україна проти Росії"
15:51
фото
На заводі у Мадриді прогриміли вибухи, 15 поранених
15:24
Рада Європи оприлюднила текст рішення щодо Криму
14:53
Після протестів в Угорщині підтримка партії Орбана різко знизилась – опитування
14:52
Прокуратура Парижа відкрила справу після скарги Макрона на брехню Ле Пен
14:19
За Макрона після дебатів готовий проголосувати 61% французів
14:18
У Румунії зупинили законопроект про часткове помилування корупціонерів
Усі новини
ПУБЛІКАЦІЇ
Сергій Сидоренко, Європейська правда

Текст рішення Ради Європи щодо Криму: як Страсбург допомагає Україні виграти в Гаазі

"Європейська правда" розібралася, що затвердили у Страсбурзі, як це рішення допоможе нам у подальших судових процесах, а також з’ясувала, чому до останнього моменту не було впевненості, що рішення ухвалять... Спроби зірвати голосування справді мали місце...

Інститут світової політики

Від пайків до технологій. Як міжнародна допомога посилила обороноздатність України

Пріоритетом для України має стати зняття неформальних обмежень на експорт іноземних технологій, які є необхідними для створення нових зразків озброєння. Одночасно необхідно провести повну оцінку ефективності використання вже наданої міжнародної допомоги.


АВТОРИЗАЦІЯ


УВІЙТИВІДМІНИТИ
Забули пароль?
Ви можете увійти під своїм акаунтом у соціальних мережах:
Facebook   Twitter
© 2014 - 2017, Європейська правда, eurointegration.com.ua

Використання чи републікацію матеріалів сайту дозволено лише за умови посилання
(для інтернет-видань - гіперпосилання) на Європейську правду, http://www.eurointegration.com.ua/.

e-mail редакції: eupravda@gmail.com

Асоціація Торгівля Реформи Візи Рада Європи та Савченко Нато Новини ЄС Санкції
Новини Статті Інтерв'ю Експертна думка Архів Хто ми? КОНКУРС ДЛЯ ЗМІ
   Яндекс.Метрика
  