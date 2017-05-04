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Совет Европы обнародовал текст решения по Крыму

Четверг, 04 мая 2017, 15:24
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Совет Европы в четверг опубликовал англоязычную версию решения Комитета министров СЕ относительно Крыма.

Текст решения опубликован на сайте Совета Европы, а его перевод приводит "Европейская правда".

Решение состоит из 11 пунктов, в которых, в частности, министры повторно осудили аннексию Крыма и Севастополя и призвали РФ соблюдать права человека в Крыму, расследовать случаи нарушений прав человека в Крыму.

Кроме того, министры призвали предоставить доступ на Крымский полуостров правозащитным органам Совета Европы, создать безопасную и благоприятную среду для местных и международных средств массовой информации, правозащитников и неправительственных организаций.

Также в Совете Европы выступили за повторный визит комиссара Совета Европы по правам человека в Крыму – в последний раз он был там в сентябре 2014 года.

Кроме того, КМСЕ решил вернуться к вопросу о ситуации в Украине осенью с перспективой принятия комплексного решения.

Как сообщалось, комитет министров Совета Европы в среду в Страсбурге принял решение по ситуации в Крыму, в котором выдвинул ряд требований к своему члену, Российской Федерации.

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